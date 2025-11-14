Yarın başlıyor: Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira ceza

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, mevsimsel şartlar nedeniyle bu yıl 4 aydan 5 aya çıkarılan zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını anımsatarak, kurala uymayanlara kesilecek cezayı da açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayıp 15 Nisan’da sonlanacağını anımsattı. Bakan Uraloğlu, uygulamanın kimleri kapsadığına dair net bir çizgi çekti: “Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak” dedi.

“UYGULAMA SÜRESİNİ 4 AYDAN 5 AYA ÇIKARDIK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”nin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsattı.

Bakan Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’da başlayacağını hatırlatarak, daha önce farklı olan tarih aralığına dikkat çekti. Uraloğlu, “1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncellemiştik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık.” ifadelerini kullandı.

TİCARİ ARAÇLARA ZORUNLU, HUSUSİ ARAÇLARA TAVSİYE

Bakan Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını belirterek, "Kazaları önlemede hayati öneme sahip" olduğunu vurguladı. Uygulamanın şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacağını yinelerken, "Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini de kaydetti. Uraloğlu, Valiliklerin "il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir" yetkisine sahip olduğunu belirtti. Bu nedenle sürücülerin duyuruları dikkatle takip etmelerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.” dedi.

“KIŞ ŞARTLARINA UYGUN DONANIM VE EKİPMANLA SEYAHATLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRELİM”

Kış lastiği uygulamasının detaylarına ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Uraloğlu, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Uraloğlu, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini anımsatarak, önemli bir uyarıda bulundu: “Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor". Bakan, "yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim.” ifadelerini kullandı.

