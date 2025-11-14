Emeklilik iddiası gündemde! Pep Guardiola 10 yılın ardından ayrılıyor mu?

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, kulüpteki 10. sezonunu geçirirken, geleceğine dair ciddi soru işaretlerinin oluştuğu belirtildi. 2016’dan bu yana City ile altı Premier League şampiyonluğu, iki FA Cup, beş Lig Kupası, bir Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve üç Community Shield kazanan Katalan teknik adamın, sözleşmesi 2027’ye kadar sürmesine rağmen sezon sonunda ayrılabileceği öne sürülüyor.

KULÜPTEKİ DEĞİŞİM KARARINI ETKİLİYOR

Guardiola, geçtiğimiz sezon iki yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmış ve o dönemde City'de “bir menajerin isteyebileceği her şeye sahip olduğunu” söylemişti. Ancak, kulüpte son 18 ayda yaşanan köklü değişimlerin, teknik adamın geleceğe dair düşüncelerini yeniden şekillendirdiği bildiriliyor. City’nin sportif yapılanmasının mimarı olan Txiki Begiristain’in ayrılığının, takımın yeni bir yöne sürüklendiği algısını güçlendirdiği de ifade ediliyor.

The Times’ın haberine göre, Guardiola’ya yakın bazı kaynaklar, 10 yıllık bir dönemin kariyer açısından “mantıklı” bir nokta olduğunu düşünüyor. Bu kaynaklar, sezon sonunda ayrılık ihtimalinin ciddi biçimde masada olduğunu belirtiyor. 54 yaşındaki teknik adamın, bu yılın başlarında ESPN Brasil’e verdiği bir röportajda İngiliz futbolundan ayrıldıktan sonra emekliliğin gündeme gelebileceğini söylediği de hatırlatıldı. Guardiola o röportajda, “City ile olan sözleşmem bittikten sonra bırakacağım. Eminim. Emekli olur muyum bilmiyorum ama bir ara vereceğim,” ifadelerini kullanmıştı.

ALTERNATİFLER HAZIR

Öte yandan, kulüp içinde olası halefler için çeşitli isimlerin konuşulduğu kaydedildi. Vincent Kompany, Roberto De Zerbi ve Andoni Iraola'nın ön plana çıkan adaylar arasında yer aldığı belirtilirken, FourFourTwo'nun geçmişte Eddie Howe’un da değerlendirildiğini aktardığı biliniyor. Guardiola’nın İngiltere Milli Takımı'nın başına geçebileceği iddiaları da yeniden gündemde. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Gareth Southgate’in yerine teknik direktör ararken, Thomas Tuchel’in kısa süreli kontratının da Guardiola ihtimalini canlı tuttuğu konuşuluyor.

Manchester City, uluslararası aranın ardından Premier League’e Newcastle United deplasmanında dönecek. Guardiola’nın geleceğine ilişkin belirsizliğin ise hem İngiltere’de hem de dünya futbolunda gündemin ilk sıralarında yer almaya devam edeceği belirtiliyor.