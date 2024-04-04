İran'da terör saldırısı: 11 İran Devrim Muhafızı hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde İran'da Devrim Muhafızlarına ait bir askeri tesisle 2 karakola saldırı düzenlendi. 11 İranlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. İran Aralık 2023'te eyalette bir Mossad ajanını yakalamış ve idam etmişti.

İran'da terör saldırısı: 11 İran Devrim Muhafızı hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde İran'da Devrim Muhafızlarına ait bir askeri tesisle 2 karakola saldırı düzenlendi. 11 İranlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. İran Aralık 2023'te eyalette bir Mossad ajanını yakalamış ve idam etmişti.

İran'da Devrim Muhafızlarına ait bir askeri tesisle 2 karakola saldırı düzenlendi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde düzenlenen saldırıda 11 İranlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. 16 terörist öldürüldü.

Saldırıyı Ceyşu'l Adl adlı örgüt üstlendi.

Ocak ayında da Sistan-Beluçistan eyaletinde terör saldırısı düzenlenmiş Pakistan vatandaşları hayatlarını kaybetmişti. Ayrıca Aralık 2023'te İran güvenlik güçleri Sistan-Beluçistan sınırında bir Mossad ajanını yakalamıştı. Mossad ajanı daha sonra İran devleti tarafından idam edilmişti.

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