İran'daki maden patlaması: Can kaybı 49’a yükseldi

İran devlet televizyonuna açıklama yapan Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, Tebes ilçesinde 21 Eylül'de meydana gelen patlamayla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Ahundi, patlama sonucu can kaybının 38’den 49’a çıktığını belirtirken, uzun süredir mahsur kalan madenciler için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının sonuç vermediğini kaydetti.

Ahundi, "Maalesef, madende mahsur kalan madencilerin tümü yaşamını yitirdi. Böylece, Tebes madenindeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a ulaştı." ifadelerini kullandı.

21 Eylül gecesi, Tebes'te bulunan kömür madeninde iki blokta metan gazı patlaması meydana gelmişti. Ahundi, daha önce yaptığı açıklamada ölü sayısının 38'e yükseldiğini ve 11 madencinin hâlâ kayıp olduğunu bildirmişti.