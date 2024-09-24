İran'daki maden patlaması: Can kaybı 49’a yükseldi

İran’ın Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde yaşanan metan gazı patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İran'daki maden patlaması: Can kaybı 49’a yükseldi
Yayınlanma:

İran devlet televizyonuna açıklama yapan Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, Tebes ilçesinde 21 Eylül'de meydana gelen patlamayla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Ahundi, patlama sonucu can kaybının 38’den 49’a çıktığını belirtirken, uzun süredir mahsur kalan madenciler için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının sonuç vermediğini kaydetti.

Ahundi, "Maalesef, madende mahsur kalan madencilerin tümü yaşamını yitirdi. Böylece, Tebes madenindeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a ulaştı." ifadelerini kullandı.

21 Eylül gecesi, Tebes'te bulunan kömür madeninde iki blokta metan gazı patlaması meydana gelmişti. Ahundi, daha önce yaptığı açıklamada ölü sayısının 38'e yükseldiğini ve 11 madencinin hâlâ kayıp olduğunu bildirmişti.

Ağustos’ta Türkiye’ye 6,83 milyon yabancı ziyaretçiAğustos’ta Türkiye’ye 6,83 milyon yabancı ziyaretçiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran maden faicası
Günün Manşetleri
Yunan 4 günde 2. kez Türk plajına girdi
Özgür Özel, ABD'ye gidiyor
Kars'ta otelde büyük yangın
Şehit polisin eşinden yürek burkan veda
3 terörist etkisiz hale getirildi
Lübnan'da can kaybı 492'ye yükseldi
12 şehirde FETÖ operasyonu
Suç örgütlerine darbe! 160 gözaltı
Erdoğan'dan ABD ile ilişkiler hakkında açıklama
Erdoğan, ABD'de Olaf Scholz'u kabul etti
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı!
İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
TikTok fenomeni Kübra Aykut intihar etti TikTok fenomeni Kübra Aykut intihar etti
6 büyüklüğünde deprem meydana geldi 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erdoğan ile Pezeşkiyan, ABD'de bir araya geldi Erdoğan ile Pezeşkiyan, ABD'de bir araya geldi