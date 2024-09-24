Ağustos’ta Türkiye’ye 6,83 milyon yabancı ziyaretçi

Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 artarak 6,83 milyona ulaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ağustos’ta Türkiye’ye 6,83 milyon yabancı ziyaretçi
Yayınlanma:

 Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, Ocak-Ağustos döneminde ise toplam yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 7,11 artışla 35,8 milyon olarak kaydedildi.

Ağustos ayında en fazla ziyaretçi gönderen ülke 939.370 kişiyle Rusya Federasyonu oldu ve bu ülke toplam ziyaretçilerin yüzde 13,8'ini oluşturdu. Rusya'yı Almanya ve İngiltere takip etti. Yılın ilk sekiz ayında da Rusya, 4,55 milyon ziyaretçiyle yüzde 12,7'lik pay alarak liderliğini sürdürdü.

Almanya ve İngiltere ise Rusya'nın ardından en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

Şehit polisin eşinden yürek burkan veda: "Sevdamız Vatan uğruna yarım kaldı"Şehit polisin eşinden yürek burkan veda: "Sevdamız Vatan uğruna yarım kaldı"Gündem
turist Rus turistler
Günün Manşetleri
Kars'ta otelde büyük yangın
Şehit polisin eşinden yürek burkan veda
3 terörist etkisiz hale getirildi
Lübnan'da can kaybı 492'ye yükseldi
12 şehirde FETÖ operasyonu
Suç örgütlerine darbe! 160 gözaltı
Erdoğan'dan ABD ile ilişkiler hakkında açıklama
Erdoğan, ABD'de Olaf Scholz'u kabul etti
Erdoğan ile Pezeşkiyan, ABD'de bir araya geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı!
İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
TikTok fenomeni Kübra Aykut intihar etti TikTok fenomeni Kübra Aykut intihar etti
6 büyüklüğünde deprem meydana geldi 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erdoğan ile Pezeşkiyan, ABD'de bir araya geldi Erdoğan ile Pezeşkiyan, ABD'de bir araya geldi