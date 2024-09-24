Ağustos’ta Türkiye’ye 6,83 milyon yabancı ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, Ocak-Ağustos döneminde ise toplam yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 7,11 artışla 35,8 milyon olarak kaydedildi.

Ağustos ayında en fazla ziyaretçi gönderen ülke 939.370 kişiyle Rusya Federasyonu oldu ve bu ülke toplam ziyaretçilerin yüzde 13,8'ini oluşturdu. Rusya'yı Almanya ve İngiltere takip etti. Yılın ilk sekiz ayında da Rusya, 4,55 milyon ziyaretçiyle yüzde 12,7'lik pay alarak liderliğini sürdürdü.

Almanya ve İngiltere ise Rusya'nın ardından en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.