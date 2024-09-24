Şehit polisin eşinden yürek burkan veda: "Sevdamız Vatan uğruna yarım kaldı"

Şehit Yılmaz’ın yine polis olan eşi Semih Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşım, okuyanların yüreğini burktu.

Semih Yılmaz, düğün fotoğrafları eşliğinde yaptığı paylaşımda, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu. Şehadetin mübarek olsun, canım sevgilim. Sen benim bu dünyadaki en büyük özlemimsin. Seni her zaman sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim, dünyalar güzeli eşim" sözlerine yer verdi.