İran'dan Dünyaya İsrail'i Nükleer Silahlardan Arındırma Çağrısı

Abdullahiyan, sosyal medya platformundan konuyla ilgili paylaşımda bulundu. İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini belirttiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- İsrailli bakanın atom bombası kullanımına ilişkin açıklamaları, yönetimin direniş karşısındaki gerçek başarısızlığını gösteriyor. BMGK ve UAEA, bu barbar ve apartheid rejimi nükleer silahlardan arındırmak için derhal harekete geçmelidir. Yarın geç olur. Bu soykırımın tüm sorumluluğu Beyaz Saray'a aittir.

İsrailli Bakan'dan Skandal Açıklama

İsrailli Miras Bakanı Amihai Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti. Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.