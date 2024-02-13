İran'dan İsrail'e "Refah" mesajı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in, Filistin’in Refah kentine yönelik saldırısının “Tel Aviv için ciddi sonuçlar” doğuracağını belirtti.

İran'dan İsrail'e "Refah" mesajı
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Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan İsrail’in Refah kentine yönelik saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, yaptığı paylaşımında, “İşgalci İsrail rejiminin savaş suçları ve soykırım kapsamının Refah'taki Filistinli mültecileri kapsayacak şekilde genişletilmesi, Tel Aviv için ciddi sonuçlar doğuracaktır.” cümlesini kurdu.

Diğer yandan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İsrail’in, Refah kentine yönelik saldırısını “canice” şeklinde nitelendirerek “şiddetle” kınadı.

Kenani, Refah'ın bir milyondan fazla Filistinli mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, “İsrail’in Refah'a saldırısının ve buraya kara saldırısı tehdidinin insani bir felakete ve savunmasız Filistin halkına karşı yeni bir savaş suçuna neden olabileceği” uyarısında bulundu.

Böyle bir eylemin devam eden ateşkes müzakerelerine zarar verdiğini ifade eden Kenani, bunun yanı sıra Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği geçici karara da aykırı olduğunu belirtti.

Kenani, “vahşice” olarak nitelendirdiği bu saldırıların tehlikeli sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunarak uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Birleşmiş Milletler'e bu saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

REFAH'A DÜNKÜ SALDIRIDA 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

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# israil # gazze # hamas # Refah Sınır Kapısı
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