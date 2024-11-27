İran'dan Lübnan'daki ateşkesle ilgili açıklama

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesle ilgili İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a saldırganlığının durdurulmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İran'dan Lübnan'daki ateşkesle ilgili açıklama
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ABD Başkanı Jose Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes antlaşmasına varıldığını duyurdu. Ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdi.

İran'dan da İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesle ilgili açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığının sona ermesini memnuniyetle karşıladığını ve Lübnan hükümetini, halkını ve direniş güçlerini tam olarak desteklediğini belirtti.

İsmail Bekayi, uluslararası topluma bölgede barış ve istikrarı korumak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için Tel Aviv yönetimine etkili baskılar uygulama çağrısında bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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