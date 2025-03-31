İran'dan Trump'a sert yanıt: "Şiddet şiddeti, barış barışı getirir"

İran, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı bombalama tehdidine sert tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump’ın sözlerini uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdit olarak değerlendirdi.

Bekayi, X hesabından yaptığı açıklamada, “Bir devlet başkanının İran’a açıkça bombalama tehdidinde bulunması, uluslararası barış ve güvenliğin özüne yönelik şok edici bir aşağılamadır.” ifadelerini kullandı.

"ABD SONUÇLARI KABUL ETMELİ"

Trump’ın tehdidinin, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvencelerine aykırı olduğunu belirten Bekayi, ABD’nin kendi tutumunun sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Bekayi, "Şiddet şiddeti, barış da barışı getirir. ABD, sonuçları ve etkilerini kabul ederek kendi yolunu seçebilir." diyerek Washington yönetimine sert bir mesaj verdi.

TRUMP’TAN TEHDİT VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

Trump, 7 Mart’ta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e bir mektup göndererek hem müzakere çağrısı yapmış hem de tehditlerde bulunmuştu. Ancak Hamaney, ABD'nin müzakereyi bir baskı aracı olarak kullandığını ve İran’ın bunu kabul etmeyeceğini ifade etmişti.

Mektup, günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla İran’a teslim edildi ve İran 27 Mart’ta Umman üzerinden yanıtını iletti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise yaptığı açıklamada, Trump’ın tehditleri sürdüğü sürece ABD ile doğrudan görüşme yapılmayacağını vurgulamış, ancak aracılar yoluyla dolaylı görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

"İRAN, HER TÜRLÜ SALDIRIYA GÜÇLÜ KARŞILIK VERECEK"

Trump, ABD ile anlaşmaya varılmaması durumunda İran’ı “daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları” tehdidini dile getirmişti.

Bu açıklamaya yanıt veren İran lideri Hamaney, Trump’ın tehditlerini ciddiye almadıklarını, ancak herhangi bir saldırıya güçlü bir karşılık vereceklerini belirtti.