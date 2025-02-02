İran'dan yeni yer altı füze üssü: "Düşmanlara karşı hazırız"

Tengsiri, bölgede barışın korunmasını amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu silahlar ve hazırlıklar, büyük İslam milletine düşmanlık besleyenlere karşıdır" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaklaşık iki hafta önce bir yer altı deniz üssünü tanıtmıştı. 1 Şubat Cumartesi akşamı ise çeşitli stratejik teçhizatların yer aldığı devasa bir yer altı füze tesisini sergiledi.

📌 Tanıtılan sistemler arasında şunlar öne çıktı:

Seyir füzeleri

SİHA ve İHA sistemleri

Son geliştirilen Kadir-380 seyir füzesi

Karadan denize atış yapabilen Kadir-380’in 1.000 kilometre menzile sahip olduğu açıklandı.



İran'dan Küresel Mesaj: "Fars Körfezi, Barış ve Dostluk Bölgesidir"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri, tatbikatlarının küresel ekonominin yollarını açık tutmayı amaçladığını belirtti:

🎙 "Eğer tatbikatlar düzenliyorsak, bunun amacı küresel ekonominin yollarını açık tutmak ve tüm dünyanın bu yoldan faydalanmasını sağlamaktır."

Ayrıca İran'ın bölgedeki stratejik rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

🎙 "Fars Körfezi, barış ve dostluk körfezidir. İslam Cumhuriyeti’nin mesajı her zaman barış ve dostluk olmuştur."

Tengsiri, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı koruma sorumluluğuna sahip olduğunu ve burayı tüm dünyanın kullanımına açık tutmayı sürdüreceklerini ifade etti.

🎙 "Bugün İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri olarak gururumuz, bu toprakları ve stratejik Hürmüz Boğazı'nı savunmak ve dünyanın yararlanmasına açık tutmaktır."

Tengsiri’den Sert Mesaj: "Bu Bölge Herkes İçin Güvenli Olmalıdır"

Tengsiri, bölgenin sadece belirli ülkeler için değil, tüm bölge halkı için güvenli bir ev olması gerektiğini vurgulayarak, askeri hazırlıklarının İslam milletine düşmanlık besleyenlere karşı olduğunu belirtti.

🎙 "Bu bölge sadece bazıları için değil, tüm bölge halkı için her zaman güvenli bir ev olmuştur. Bu silahlar ve hazırlıklar, büyük İslam milletine düşmanlık besleyenlere yöneliktir."

İran'ın askeri kabiliyetlerini artırmaya yönelik adımları, bölgesel ve küresel güvenlik açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.