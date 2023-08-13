İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesine saldırı yapıldı! Saldırıyı DEAŞ üstlendi

DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenilen ve geçen sene en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, İran'da bulunan, Şah Çerağ Türbesine yine saldırı yapıldı. Çok sayıda emniyet mensubu ve ambulans sevk edildi.

İRAN İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK ŞAH ÇERAĞ TÜRBESİNE SALDIRI YAPILDI

Şah Çerağ, İran'ın Şiraz şehrinde Şiilerin 8. imamı Ali er-Rızâ'nın kardeşleri Seyyid Emir Ahmed ile Mir Muhammed'in mezarlarının bulunduğu tarihi cami ve türbe olarak geçiyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, 7 yaralıların Şiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 yaralanın ise ameliyata alındığı bildirildi.

İRAN ŞİRAZ VALİSİ: ZANLI YAKALANDI

İran'ın Şiraz vilayet valisi zanlıların yakalandığını söyledi. Güvenlik önlemlerinin alındığı ve yararlıların hastaneye sevk edildiği gelen bilgiler arasında. Şirazi Valisi, 1 can kaybı ve 8 yaralı olduğunu belirtti.

Olayın ardından saldırganlardan birinin yakalandığı diğerinin ise kaçtığı ifade edildi. Fars Eyaleti başsavcısı, ikinci teröristi henüz doğrulamadığını belirtti.

SALDIRYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Yapılan saldırıyı DEAŞ üstlenirken, yakalanan zanlının üzerinden 8 şarjör mermi çıktı. Fotoğraf teyitsiz olmakla birlikte, DEAŞ'lı teröristin bu şahıs olduğu gelen bilgiler arasında.

İRAN MECLİSİ MİLLİ GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA KOMİSYONU SORUŞTURMA BAŞLATTI

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, saldırı için acil soruşturma başlattığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Fars Valisi Muhammed Eymaniye'ye terör olayının boyutlarının derhal araştırılması için acil bir emir gönderdi.

Vahidi, terör eyleminin faillerinin yargılanmasının yanı sıra toplumsal barışın sağlanması için gerekli tedbirleri almalarını, bu olayda mağdur olanlara yönelik muameleyi ivedilikle gündeme almaları gerektiğini vurguladı.