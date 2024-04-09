İrlanda’nın en genç Başbakanı!

İrlanda’da eski Başbakan Leo Varadkar’ın istifasının ardından yeni başbakanı belirlemek için parlamentoda oylama yapıldı. Oylamada, 69’a karşı 88 oy alan 37 yaşındaki Simon Harris, ülkenin yeni başbakanı olarak seçildi. Harris, ülkenin en genç başbakanı unvanını aldı.

Harris, oylama sonrası parlamentoda yaptığı konuşmada, ise Barınmayı en büyük toplumsal sorun olarak tanımladı. Harris, iklim krizi konusunda "kararlı bir şekilde hareket etme" ve kırsal ve bölgesel kalkınmaya öncelik verme sözü verdi.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NDE GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNACAĞIM"

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarına da değinen Harris, İsrail hükümetinin "orantısız tepkisini" kınayarak, "Gazze'de bir insani felakete tanık oluyoruz. Ayrıca masum çocukların, kadınların ve erkeklerin aç bırakıldığını ve katledildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Harris, ayrıca İrlanda'nın Avrupa Birliği'ndeki konumunu kullanarak ateşkes çağrısında bulunacağını belirtti.