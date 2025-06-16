İrlanda'yı sarsan skandal: Sığınma evinin bahçesinde 796 bebeğin cenazesi aranacak

İrlanda kamuoyu, Galway bölgesindeki Tuam kasabasında yer alan ve 1925-1961 yılları arasında Katolik Bon Secours rahibeleri tarafından işletilen bekar anne sığınma evine dair ortaya atılan iddialarla sarsıldı. 1925-1961 yılları arasında sığınma evinde yaşamını yitiren 796 bebeğin hiçbir resmi kayıt olmadan sığınma evinin bahçesine gömüldüğü iddiası, yetkilileri harekete geçirdi.

Bahçeye metal paneller yerleştirilerek alan kazı çalışmalarına hazır hale getirildi. Temmuz ayında başlanacak çalışmalarda 5 bin metrekarelik bir alanın detaylı şekilde incelenmesi planlanıyor.

İLK İDDİA 2014'TE ORTAYA ATILDI

Tuam’daki bu sığınma evine dair çarpıcı iddialar, 2014 yılında yerel tarihçi Catherine Corless’in yürüttüğü belgesele dayalı bir araştırmayla gündeme geldi. Corless, sığınma evinde yaşamını yitiren 796 çocuğun isimlerinin resmi kayıtlarda yer aldığını ancak mezar kayıtlarının bulunmadığını tespit etti.

RESMİ İNCELEMEDE İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

İrlanda hükümeti tarafından kurulan Bekar Anne Sığınma Evleri İnceleme Komisyonu, 2017 yılında Tuam’daki eski sığınma evinde yaptığı araştırmalarda kanalizasyon bölgesi ve çevresinde çok sayıda insana ait kemik kalıntısı tespit edildiğini açıkladı. Bu tespitin ardından olay, ulusal bir soruşturmaya dönüştü.

Hiçbir kayıt tutulmadan sığınma evi bahçesine defnedildiği iddia edilen cenazelerin bulunması halinde kimlik tespiti ve yakınlarının bulunması süreci başlayacak.

İrlanda’daki bekar anne sığınma evleri, özellikle 20. yüzyılda evlilik dışı veya reşit olmayan kadınların hamile kalması durumunda başvurdukları kurumlar olarak işlev gördü. Bu kurumların büyük çoğunluğu Katolik kilisesine bağlı örgütler tarafından işletildi.