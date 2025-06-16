Barış Manço'nun kardeşi İnci Manço İlbay hayatını kaybetti

Usta sanatçı merhum Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre İlbay, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnci Manço İlbay’ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Manço Aile Kabristanı’nda, ağabeyi Savaş Manço’nun yanına defnedilmesi planlanıyor. Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre defin hazırlıkları sürüyor.

Oğlunu geçen sene kaybeden İnci Manço İlbay, biri kız iki çocuk annesiydi.

Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vefat haberini duyurdu. Ahıskalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım İnci Manço İlbay'ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz.”