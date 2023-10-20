İşgalci İsrail Batı Asya'dan Avrupa'ya Pek Çok Ülkede Protesto Edildi

Dünyada İsrail’e öfke büyüyor. Yemen’in başkenti Sana’da Filistin için on binlerce kişinin katılımıyla “öfke ve seferberlik ” yürüyüşü düzenlendi. İsrail’in protesto edildiği yürüyüşte, Filistin’e destek çağrıları yapıldı.



Bahreyn’de halk, İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesi talebiyle yürüdü.



Mısır’ın pek çok kentinde İsrail’in Gazze’deki katliamları geniş katılımlı yürüyüşlerle kınandı.

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Iraklılar da Filistin halkı için meydanlardaydı.. Irak’ın çeşitli kentlerinde Filistin’e destek gösterileri yapıldı.



Ürdün’de de on binler Filistin için yürüdü. İsrail ve ABD protesto edildi.



Latin Amerika’dan Afrika ve Avrupa’ya pek çok ülkede İsrail’in Filistin’deki terör eylemleri protesto edildi. Brezilya, Cezayir, Somali, Fas, Fransa, Slovenya, Katar ve çok sayıda ülkede yapılan gösterilerde, İsrail’in katliamlarına lanet yağdırılırken, Filistin’e destek çağrıları yapıldı.