İşgalci İsrail Savaş Kabinesi toplandı! Gündemde İran saldırıları var

İşgalci İsrail, İran ile olan uyuşmazlıklarından dolayı Savaş Kabinesini topladı!

İşgalci İsrail Savaş Kabinesi toplandı! Gündemde İran saldırıları var
Editör: Metehan Gül
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İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv’de Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı.

Savaş Kabinesi'nde, Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# işgalci israil # netenyahu
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