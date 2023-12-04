İslami Direniş, ABD Üssüne Saldırı Düzenledi!

Son günlerde Irak İslami Direnişi, Amerikan güçlerine yönelik bir dizi saldırı başlattı. Son hedef pazartesi günü füze yağmuruna tutulduğu bildirilen Suriye'nin el-Hazra köyü yakınlarındaki bir ABD askeri üssü oldu.

İslami Direniş, ABD Üssüne Saldırı Düzenledi!
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İslami Direniş, Irak'ın el-Anbar vilayetindeki Ayn el-Esad Hava Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine bir insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Bu misilleme eylemleri, ABD'nin daha önce Irak'ın kuzeyindeki bir üsse düzenlediği ve İslami Direniş'ten beş savaşçının ölümüyle sonuçlanan hava saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD Varlığına Karşı Direniş

Lübnan kaynaklı haberde, Irak'taki İslami Direniş'in, ABD güçleri Irak'tan tamamen çekilene kadar bölgedeki ABD varlığına direnme kararlılığını bir kez daha teyit ettiği vurgulandı. Son saldırılar, direnişin Gazze'deki İsrail eylemlerine ABD'nin tereddütsüz destek verdiğine bir yanıt niteliği taşıdığı ifade edildi.

ABD Doğruladı

Al Ahed News'un yayınladığı haberde, ismi açıklanmayan bir ABD askeri yetkilisinin hava saldırısını doğrulayarak hedefin Irak'ın kuzeyindeki Kerkük yakınlarında bir "insansız hava aracı hazırlama alanı" olduğunu belirtti.

Saldırılar, İslami Direniş ile ABD güçleri arasında son iki aydır tırmanan gerginlikle birlikte çatışmalarda bir tırmanışa işaret ediyor.

Saldırılar Artıyor

Washington'un Gazze'deki 'İsrail' eylemlerine verdiği destek nedeniyle ABD karşıtı duyguların körüklediği ABD çıkarlarına yönelik saldırılar son haftalarda önemli bir artış gösterdi. İslami Direniş daha önce Kürdistan bölgesindeki el-Harir Hava Üssü'nü patlayıcı yüklü bir insansız hava aracıyla vurarak saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

ABD işgal güçlerinin konuşlandığı Ayn el-Esad Hava Üssü direniş eylemlerinin odak noktalarından biri olmuştur. Üsse yönelik benzer saldırılar 15, 19 ve 22 Kasım tarihlerinde de gerçekleşmiş ve İslami Direniş ile bölgedeki ABD askeri güçleri arasında tırmanan gerilimin bir yansıması olmuştur.

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# abd # israil # gazze
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