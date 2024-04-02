İspanya, Filistin'i tanıyacağını açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devleti'ni yazdan önce tanıyacaklarını açıkladı. İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya liderleri, doğru koşulların sağlanması halinde Filistin’i tanıma kararı almıştı.

İspanya, Filistin'i tanıyacağını açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devletini yazdan önce tanıyacaklarını duyurdu.

Üç günlük Batı Asya turu kapsamında Ürdün'e giden Sanchez, uçakta gazetecilere dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sanchez, İrlanda, Malta ve Slovenya liderleriyle, doğru koşulların sağlanması halinde Filistin devletinin tanınmasına ilişkin aldıkları ortak kararın, yazdan önce hayata geçeceğini söyledi.

İspanya Başbakanı, bölgede barış ve güvenliği garanti altına almanın tek yolunun Filistin'in tanınması olduğunu vurguladı.

Sanchez, Ürdün'ün ardından Suudi Arabistan ve Katar'a gidecek.

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# İspanya # filistin
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