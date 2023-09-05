İspanya sele teslim oldu! 2 kişi hayatını kaybetti
İspanya şiddetli yağış ve selle boğuşuyor. 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Sel sularında 2 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi ise kayıplara karıştı. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı.
İspanya'nın orta ve güney kesimi aşırı yağış sonrası sel felaketine teslim oldu. Huesca kentinde metrekare başına 100 litreden fazla yağış düştü. Her yer su altında kaldı. Karayolu ve demiryolu zarar gördü. Tren seferleri iptal edildi.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ 3 KİŞİ KAYBOLDU
Başkent Madrid'de 2 kişi araçta mahsur kalarak yaşamını yitirdi. 3 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Evde mahsur kalanların yardımına da ekipler yetişti.
Yaşanan felaketin ardından görevliler ekip araçlarıyla sokakları temizleme çalışması başlattı. Helikopterler durum tespiti için devriye uçuşu yaptı. Yetkililer bölgede yaşayanlara evde kalma çağrısı yaptı.