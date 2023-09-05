İspanya sele teslim oldu! 2 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın orta ve güney kesimi aşırı yağış sonrası sel felaketine teslim oldu. Huesca kentinde metrekare başına 100 litreden fazla yağış düştü. Her yer su altında kaldı. Karayolu ve demiryolu zarar gördü. Tren seferleri iptal edildi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ 3 KİŞİ KAYBOLDU

Başkent Madrid'de 2 kişi araçta mahsur kalarak yaşamını yitirdi. 3 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Evde mahsur kalanların yardımına da ekipler yetişti.

Yaşanan felaketin ardından görevliler ekip araçlarıyla sokakları temizleme çalışması başlattı. Helikopterler durum tespiti için devriye uçuşu yaptı. Yetkililer bölgede yaşayanlara evde kalma çağrısı yaptı.