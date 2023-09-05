İspanya sele teslim oldu! 2 kişi hayatını kaybetti

İspanya şiddetli yağış ve selle boğuşuyor. 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Sel sularında 2 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi ise kayıplara karıştı. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

İspanya sele teslim oldu! 2 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme:

İspanya'nın orta ve güney kesimi aşırı yağış sonrası sel felaketine teslim oldu. Huesca kentinde metrekare başına 100 litreden fazla yağış düştü. Her yer su altında kaldı. Karayolu ve demiryolu zarar gördü. Tren seferleri iptal edildi.

ispanya sele teslim olduy

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ 3 KİŞİ KAYBOLDU

Başkent Madrid'de 2 kişi araçta mahsur kalarak yaşamını yitirdi. 3 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Evde mahsur kalanların yardımına da ekipler yetişti.

Melis Sezen Venedik film festivalinde verdiği pozlarla şok etti!Melis Sezen Venedik film festivalinde verdiği pozlarla şok etti!Nedir?

Yaşanan felaketin ardından görevliler ekip araçlarıyla sokakları temizleme çalışması başlattı. Helikopterler durum tespiti için devriye uçuşu yaptı. Yetkililer bölgede yaşayanlara evde kalma çağrısı yaptı.

# İspanya # sel
Çok Okunanlar
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
Buğday fiyatları belirlendi!
Buğday fiyatları belirlendi!
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
İSKİ Beyoğlu'nu uyardı! Sular kesilecek. Başka hangi ilçeler uyarıldı?
İSKİ Beyoğlu'nu uyardı! Sular kesilecek. Başka hangi ilçeler uyarıldı?
İkinci el otomobil piyasasında yeni gelişme!
İkinci el otomobil piyasasında yeni gelişme!
Öne Çıkanlar Bedava yemek için 'Mevlüt Bulma' grubu! - Ulusal Kanal Bedava yemek için 'Mevlüt Bulma' grubu! - Ulusal Kanal Ebebek ne zaman işlem görecek? Ebebek bugün lotları verdi! Ebebek ne zaman işlem görecek? Ebebek bugün lotları verdi!