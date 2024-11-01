İspanya'da felakette can kaybı 205'e çıktı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim'de yaşanan sel felaketinin ardından ölü sayısı 205'e yükseldi.



Ülkenin doğusundaki Valensiya’da 202 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Valensiya'nın ardından en çok etkilenen bölge olan Kastilya-La Mança'da da 3 kişi hayatını kaybetti.

"İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti" ve "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan sel felaketinde halen çok sayıda kayıp insan için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Bölgede, itfaiye, polis, jandarma, sivil yardım ekipleri dışında 1500'den fazla asker de görev yapıyor.



Selden etkilenen bölgelerdeki çamur henüz temizlenemedi. Afet bölgelerine çökmüş yol ve köprüler nedeniyle ulaşım sağlanamazken elektrik kesintileri de devam ediyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin farklı yerlerinde halen olumsuz hava şartlarının devam etmesinden dolayı "kırmızı ve turuncu alarm olan yerlerde halktan temkinli davranmalarını ve yetkililerin uyarılarına uymalarını" istedi.



Valensiya'daki yağmalama vakalarından dolayı 50 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 4'ünün cezaevine gönderildi.