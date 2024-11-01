İspanya'da felakette can kaybı 205'e çıktı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İspanya tarihinin en öldürücü doğal afetiyle mücadele ediyor. Yağışlar sonucu oluşan su baskınları ve sellerde şu ana kadar 205 kişi hayatını kaybetti. Afet bölgelerinde ulaşım tam olarak sağlanamıyor, elektrik kesintileri devam ediyor. Bölgede yağmalama vakaları olduğuna dair haberler geliyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İspanya'da felakette can kaybı 205'e çıktı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Yayınlanma: Güncellenme:

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim'de yaşanan sel felaketinin ardından ölü sayısı 205'e yükseldi.

Ülkenin doğusundaki Valensiya’da 202 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Valensiya'nın ardından en çok etkilenen bölge olan Kastilya-La Mança'da da 3 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da felakette can kaybı 205'e çıktı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Resim : 1

"İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti" ve "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan sel felaketinde halen çok sayıda kayıp insan için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede, itfaiye, polis, jandarma, sivil yardım ekipleri dışında 1500'den fazla asker de görev yapıyor.

Selden etkilenen bölgelerdeki çamur henüz temizlenemedi. Afet bölgelerine çökmüş yol ve köprüler nedeniyle ulaşım sağlanamazken elektrik kesintileri de devam ediyor.

İspanya'da felakette can kaybı 205'e çıktı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Resim : 2

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin farklı yerlerinde halen olumsuz hava şartlarının devam etmesinden dolayı "kırmızı ve turuncu alarm olan yerlerde halktan temkinli davranmalarını ve yetkililerin uyarılarına uymalarını" istedi.

Valensiya'daki yağmalama vakalarından dolayı 50 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 4'ünün cezaevine gönderildi.

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak! Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandıİstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak! Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandıYurt
İspanya sel
Günün Manşetleri
Aile hekimlerinden iş bırakma kararı
İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı artıyor
Bir kişi intihar girişiminde bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe
İspanya'da felakette can kaybı 205'e çıktı
Vatan Partisi'nden "DEM Parti kapatılsın" başvurusu
15 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kemal Memişoğlu'ndan aile hekimliği yönetmeliğiyle ilgili açıklama
Çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Çok Okunanlar
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe
Edirne'de korkunç kaza Edirne'de korkunç kaza
3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi! 3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi!
Antalya'nın Kaş ilçesinde korkutan deprem! Antalya'nın Kaş ilçesinde korkutan deprem!