İspanya'da yeni sel felaketi

Şiddetli yağışların etkisini sürdürdüğü İspanya’yı yine sel vurdu. Aşırı yağışlar nedeniyle Malaga bölgesinde cadde ve sokaklar göle döndü, 3 bin kişi tahliye edildi.

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İspanya'da yeni sel felaketi
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İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu. Yağışlar, en az 222 kişinin ölümüne yol açtı ve altyapıyı tahrip etti.

Valencia kentinde 29 Ekim’de yaşanan selin ardından ülkenin doğu ve güney bölgeleri için de kırmızı alarm verilmişti. Söz konusu bölgelerde etkili olan şiddetli yağış bir kez daha sele neden oldu.

Malaga ve Granada şehirlerinde eğitim ve öğretime ara verilirken, Guadalhorce Nehri yakınlarında yaşayan 3 bin kişi tahliye edildi.

Bölgede, cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı.

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