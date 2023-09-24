İspanya’daki boğa koşusunda kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı

İspanya'nın Valencia bölgesindeki boğa koşusu sırasında boğanın saldırısına uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İspanya’daki boğa koşusunda kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
İspanya’daki boğa koşusunda kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Editör: Süleyman Daban
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İspanya’nın doğusundaki Valencia bölgesinde yer alan Pobla de Farnals adlı kasabada düzenlenen boğa koşusu etkinliğinde kan döküldü. Etkinlik sırasında bir boğanın boynuz darbelerine maruz kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin vücudunun 4 ayrı yerine aldığı darbeler nedeniyle akciğer ve karaciğerinden yaralandığını ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.
Pobla de Farnals kasabası yerel meclisi yaşanan bu üzücü olay sebebiyle, kasabadaki boğa koşusu ve diğer tüm etkinliklerin askıya alınması yönünde karar aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# dünya # İspanya’daki boğa koşusu
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