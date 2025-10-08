İspanya’dan İsrail’e ambargo hamlesi! Meclis’te kabul edildi

İspanya parlamentosu, İsrail’e silah ambargosu uygulanmasını öngören yasa tasarısını 169’a karşı 178 oyla kabul etti. Yasayla, askeri ekipman ve teknolojilerin ihracatı, ithalatı ve savaş uçaklarında kullanılacak yakıtın transit geçişi yasaklandı.

İspanya parlamentosu, İsrail’e silah ambargosu uygulanmasını öngören yasa tasarısını oyladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından geçtiğimiz ay açıklanan yasa tasarısı, yapılan oylamada 169’a karşı 178 oyla onaylandı.

Yasada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının birçok uzman tarafından “soykırım” olarak nitelendirildiğive bu saldırıların ayrım gözetmeksizin gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni düzenleme kapsamında:

İsrail’e tüm askeri ekipman ve teknolojilerin ihracatı ile ithalatı yasaklandı. İsrail savaş uçaklarında kullanılabilecek uçak yakıtının İspanya üzerinden transit geçişine izin verilmeyecek. Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerin reklamı da yasaklandı. Öte yandan, İspanya hükümeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail’e silah alım ve satımını durdurmuştu.

