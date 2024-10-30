İspanya'yı şiddetli yağış vurdu! Can kayıpları var

İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Sel ve su baskınları sonucu bazı ilçelerde yaşamını yitirenlerin olduğu açıklandı. Valensiya'da bir, Albacete kentinde 6 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İspanya'yı şiddetli yağış vurdu! Can kayıpları var
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İspanya'da şiddetli yağış etkili oldu. Yağışlar özellikle doğu ve güney bölgeleri etkisi altına aldı.

Ülkenin doğusundaki Valensiya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carlos Mazon, sel ve su baskınları sonucu bazı ilçelerde yaşamını yitirenlerin olduğunu söyledi. "Erişilen bazı noktalarda cansız bedenler bulundu ve başka cesetler bulunmaya devam ediliyor. Ailelere saygımızdan dolayı daha fazla bilgi vermeyeceğiz." diyen Mazon, bölgede şiddetli yağış kaynaklı 1996 yılından bu yana en büyük felaketin meydana geldiğini duyurdu.

7 KİŞİNİN KAYIP OLDUĞU YAZILDI

İspanyol basını da şiddetli yağışlarla ilgili verdikleri haberlerde, sel ve su baskınları sonucu Valensiya'da bir, Albacete kentinde 6 kişinin kayıp olduğunu yazdı.

Metrekareye 200 litreden fazla yağışın düştüğü doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının büyük çaplı hasara yol açtığı, tarım alanlarının su altında kaldığı, yüzlerce aracın zarar gördüğü, ağaçların devrildiği, yol ve köprülerin çöktüğü, kara ve demir yolu ulaşımında ciddi aksamaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı kriz masasının oluşturulduğunu açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından, "Kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum. Tüm acil servisler, sivil koruma, askeri acil müdahale ekibi, polis ve sivil muhafızlar bölgede görev yapıyor. Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım." paylaşımında bulundu.

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, "Şiddetli yağmur ve fırtınanın Valensiya, Castilla-La Mancha, Murcia, Endülüs ve İspanya'nın diğer bölgelerindeki yıkıcı sonuçlarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Kayıp olan vatandaşlarımızın bir an önce bulunarak kurtarılması en içten dileğimiz. Bu afetten etkilenen binlerce insanımızla dayanışma içindeyiz. Tüm acil durum hizmetlerine, itfaiyecilere, yerel polise, silahlı kuvvetlere, ulusal polise ve sivil muhafızlara bu kadar zor koşullarda yaptıkları övgüye değer çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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