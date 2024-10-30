Fas ve Fransa arasında 21 anlaşma imzalandı

Fas-Fransa Ekonomi Forumu, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlendi. Ekonomi forumunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 21 anlaşma imzalandı.

Anlaşmaların iki ülke arasında ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, yenilenebilir enerji, eğitim, bilimsel araştırma, tarım ve teknoloji alanlarında iş birliğini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Anlaşmalardan biri de Batı Sahra'daki illerin kalkınmasını içeriyor.

Anlaşmaları Fas tarafından İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, Fransa tarafından ise Fransız şirketi "Veolia"nın Genel Müdürü imzaladı.

28 Ekim'de Fas'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un resmi temaslarının da bugün sona ermesi bekleniyor.

BATI SAHRA SORUNU NEDİR?

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.