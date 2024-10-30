2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de onaylandı

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanması üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de onaylandı
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2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanması üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mükerrer sayıda yer alan kararda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ekli '2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanması kararı verildi" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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