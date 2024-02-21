İspanyol çiftçilerin eylemleri büyüyor!

Sorunlarına çözüm bulamayan İspanyol çiftçilerin eylemi katlanarak büyüyor. Eylemler kapsamında çiftçiler Madrid'de toplandılar.

İspanyol çiftçilerin eylemleri büyüyor!
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Eylemlerine 6 Şubat'ta başlayan İspanyol çiftçiler eylemlerinin ses getirmesi için bu kez de Masrid'İn kent merkezinde topandılar. Yolları kapatmayı hedefleyen çiftçilere Valiliğin kararıyla jandarma ve polis tarafından müdahale edildi.

Çiftçiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.Diğer yandan çiftçilerin kent merkezindeki toplanma yeri olan Bağımsızlık Meydanı (Plaza de la Independencia) ve çevresi sabah saatlerinden itibaren tamamen trafiğe kapatıldı.

Gösteri için Madrid'e gelen çiftçiler ile traktörleriyle meydana ulaşan çiftçiler, Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı binasına doğru yürümek isteyince, güzergah dışı olması iddiasıyla çiftçilere müdahale edildi.


İSPANYOL ÇİFTÇİLER: SORUNLARIMIZ YENİ DEĞİL, 45 YILDIR DEVAM EDİYOR!


Gösteriye katılan çiftçilerden Amada Almeda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstediğimiz tek şey var o da adil ücretlendirme. Tarladan çıkan ürünümüze adil ücret ödenmesini istiyoruz. Cuenca'daki bir köyden geliyoruz. Bizim sorunlarımız yeni değil, 45 yıldır devam ediyor. Dedem zamanında da aynı problemler vardı ama artık yeter. Daha az vaat, daha çok eylem istiyoruz." dedi.

Çiftçi Julia Lopez ise tarladan çıkan ürünlerin fiyatlarının yükselmek zorunda olduğunu belirterek, "Bu şekilde devam edemeyiz. Hükümetin atacağı adımlar eylemlerimizin gidişatını belirleyecek." diye konuştu.

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Kaynak: TRT Haber

# ispanya polisi # çiftçi
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