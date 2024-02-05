İsrail 100 bin kişiyi öldürdü: UNRWA'dan Gazze açıklaması
7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in saldırıları sonucunda 100 bin kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini bu sayının nüfusun yüzde 5'ine tekabül ettiğini belirtti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yaptığı saldırıların sonucunda 100 bin kişi hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'nde 100 bine yakın kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaybolduğunu belirtti.
FİLİSTİN NÜFUSUNUN YÜZDE 5'İ ÖLDÜRÜLDÜ
Lazzarini, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının yerinden edildiğine dikkati çekti.
Gazze'de 17 bin çocuğun korumasız kaldığı ya da ailesinden ayrıldığına işaret eden Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:
- 4 ay süren savaşta Gazze'de 100 bine yakın insan öldürüldü, yaralandı veya şu anda kayıp. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 5’ine tekabül ediyor. Bunun şehrinizde veya ülkenizde ne anlama geldiğini kolaylıkla anlayabilirsiniz.