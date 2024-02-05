İsrail 100 bin kişiyi öldürdü: UNRWA'dan Gazze açıklaması

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yaptığı saldırıların sonucunda 100 bin kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'nde 100 bine yakın kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaybolduğunu belirtti.

FİLİSTİN NÜFUSUNUN YÜZDE 5'İ ÖLDÜRÜLDÜ

Lazzarini, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının yerinden edildiğine dikkati çekti.

Gazze'de 17 bin çocuğun korumasız kaldığı ya da ailesinden ayrıldığına işaret eden Lazzarini, şu ifadeleri kullandı: