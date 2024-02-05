İsrail 100 bin kişiyi öldürdü: UNRWA'dan Gazze açıklaması

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in saldırıları sonucunda 100 bin kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini bu sayının nüfusun yüzde 5'ine tekabül ettiğini belirtti.

İsrail 100 bin kişiyi öldürdü: UNRWA'dan Gazze açıklaması

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yaptığı saldırıların sonucunda 100 bin kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'nde 100 bine yakın kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaybolduğunu belirtti.

FİLİSTİN NÜFUSUNUN YÜZDE 5'İ ÖLDÜRÜLDÜ

Lazzarini, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının yerinden edildiğine dikkati çekti.

Gazze'de 17 bin çocuğun korumasız kaldığı ya da ailesinden ayrıldığına işaret eden Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:

- 4 ay süren savaşta Gazze'de 100 bine yakın insan öldürüldü, yaralandı veya şu anda kayıp. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 5’ine tekabül ediyor. Bunun şehrinizde veya ülkenizde ne anlama geldiğini kolaylıkla anlayabilirsiniz.
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# israil # filistin # gazze
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