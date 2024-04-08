İsrail 45 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail 45 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail 45 Filistinliyi gözaltına aldı
Editör: Uğur Çam

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Dura beldesi, Doğu Kudüs, Ramallah, Tulkerim ve Nablus kentlerinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda 45 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısının 8 bin 145'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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