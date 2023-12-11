İsrail ABD'nin Silahlarıyla Vuruyor

İsrail ordusunun, Lübnan'da bir köye ekim ayıda düzenlediği saldırıda beyaz fosfor kullandığı ortaya çıktı. Washington Post gazetesi, silahların ABD yapımı olduğunu yazdı.

İsrail ABD'nin Silahlarıyla Vuruyor

İsrail'in 7 Ekim sonrasında Lübnan'da Hizbullah'a karşı düzenlediği ve 9 sivilin yaralandığı bir saldırıda ABD yapımı beyaz fosfor bombası kullandığı ortaya çıktı.

Amerikan Washington Post, Dahayra köyünde düzenlenen saldırı sonrasında kalıntılarını bulduğu bombaların fotoğraflarını yayımladı.

Gazete, mermilerin üzerindeki üretim numaralarının, ABD ordusunun ülke içinde üretilen silahları kategorize etmek için kullandığı terminoloji ile uyumlu olduğunu yazdı. Buna göre, söz konusu silahlar Louisiana ve Arkansas'daki cephanelik depolarında 1989 ve 1992 yıllarında üretildi.

Washington Post’un haberinin ardından Uluslararası Af Örgütü, olayın savaş suçu olarak değerlendirilmesi çağrısı yaptı.

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