İsrail Başbakanı Netanyahu: "Acı Kayıplarımız Var"

Gazze'ye insanlık dışı şekilde saldıran İsrail ordusu ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları arasında şiddetli çatışmalar yaşıyor. Gazze'nin kenar mahallerine yaklaştıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Acı kayıplarımız var." dedi.

Netenyahu: "Gazze'de Acı Kayıplarımız Var"

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gelen son açıklama ise İsrail askerlerinin Gazze'de zor durumda olduğunu gözler önüne serdi. Netanyahu, "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" ifadelerini kullandı.