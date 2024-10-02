İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'in ülkeye girişini yasakladı

Katz, BM Genel Sekreteri Guterres’i Ortadoğu’da gerilimin acilen düşürülmesi yönündeki çağrıları nedeniyle 'istenmeyen adam' ilan ettiklerini bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Katz, BM Genel Sekreteri Guterres'i 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını belirtti. Bu karar, Guterres'in İran'ın İsrail'e yönelik olarak iğrenç saldırısına tepkisini bu ciddi saldırganlığı kınamadan göstermesi ışığında alındı" dendi.