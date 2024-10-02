İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'in ülkeye girişini yasakladı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini ve ülkeye girişini yasakladığını ifade etti.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'in ülkeye girişini yasakladı
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Katz, BM Genel Sekreteri Guterres’i Ortadoğu’da gerilimin acilen düşürülmesi yönündeki çağrıları nedeniyle 'istenmeyen adam' ilan ettiklerini bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Katz, BM Genel Sekreteri Guterres'i 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını belirtti. Bu karar, Guterres'in İran'ın İsrail'e yönelik olarak iğrenç saldırısına tepkisini bu ciddi saldırganlığı kınamadan göstermesi ışığında alındı" dendi.

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