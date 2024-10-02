Türk-İş öncülüğünde emekçiler 20 Ekim’de başkentte miting yapacak

"Zordayız, geçinemiyoruz" diyen emekçiler Türk İş öncülüğünde 20 Ekim'de başkentte miting yapacak.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
Türk-İş öncülüğünde emekçiler 20 Ekim’de başkentte miting yapacak
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 Meclis'te bütçe oluşturulmadan taleplerini dile getireceklerini dile getiren Başkan Ergün Atalay "Türkiye tarihinin en büyük mitingini yapacağız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan Türk-İş Başkanı "Kıdemle oymayı, esnek çalışmayı sakın aklınızdan geçirmeyin" uyarısında bulundu.

- Ayın 20'sinde Ankara'da Türkiye'nin en büyük mitingini yapacağız. Emekliler, asgari ücretliler, taşeronlar, staj mağdurları... Orada olacak. Ülkeyi yönetenlere diyeceğiz ki: bu sese kulak verin.

Türk-İş öncülüğünde emekçiler 20 Ekim’de başkentte miting yapacak.

EMEKÇİLERİN TALEBİ AÇIK. İNSANCA ÇALIŞMAK, İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORLAR

Türk İş Başkanı , hükümetin bazı işletmeleri özelleştirme kapsamına almasına tepki gösterdi.

- Bugüne kadar bir sürü özelleştirme yapıldı. Ülkeye bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Şimdilerde Yatağan'da Çayırhan'da özelleştirme sistemi devam ediyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Zordayız geçinemiyoruz” yazan pankartı Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne bağladı.

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