Meclis'te bütçe oluşturulmadan taleplerini dile getireceklerini dile getiren Başkan Ergün Atalay "Türkiye tarihinin en büyük mitingini yapacağız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan Türk-İş Başkanı "Kıdemle oymayı, esnek çalışmayı sakın aklınızdan geçirmeyin" uyarısında bulundu.

- Ayın 20'sinde Ankara'da Türkiye'nin en büyük mitingini yapacağız. Emekliler, asgari ücretliler, taşeronlar, staj mağdurları... Orada olacak. Ülkeyi yönetenlere diyeceğiz ki: bu sese kulak verin.

Türk-İş öncülüğünde emekçiler 20 Ekim’de başkentte miting yapacak.

Türk İş Başkanı , hükümetin bazı işletmeleri özelleştirme kapsamına almasına tepki gösterdi.

- Bugüne kadar bir sürü özelleştirme yapıldı. Ülkeye bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Şimdilerde Yatağan'da Çayırhan'da özelleştirme sistemi devam ediyor.