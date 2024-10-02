CHP Gençlik kollarında kanlı bıçaklı kavga

Gece saatleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan boş bir alanda, Karaca (26) ile arkadaşı MB arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavga ederken, MB yanında bulunan bıçakla Karaca'yı yaraladı.

Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı Karaca, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan MB'nin emniyetteki operasyonları devam ediyor.