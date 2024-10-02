CHP Gençlik kollarında kanlı bıçaklı kavga

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca, bıçaklı bir kavgada yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
CHP Gençlik kollarında kanlı bıçaklı kavga
Yayınlanma:

Gece saatleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan boş bir alanda, Karaca (26) ile arkadaşı MB arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavga ederken, MB yanında bulunan bıçakla Karaca'yı yaraladı.

Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı Karaca, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan MB'nin emniyetteki operasyonları devam ediyor.

Gazze'de insanlık dramı: İsrail saldırıları 41 bini aşkın can aldıGazze'de insanlık dramı: İsrail saldırıları 41 bini aşkın can aldıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

chp chp gençlik kolları bıçaklı kavga
Günün Manşetleri
İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'in ülkeye girişini yasakladı
İsrail saldırıları 41 bini aşkın can aldı
8 yıldır aranan firari FETÖ'cü eski hakim yakalandı
12 gözaltı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırıyla ilgili açıklama
"Bu gece Orta Doğu'da güçlü saldırı düzenleyeceğiz"
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
"İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek"
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplanıyor
Rusya'dan İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklama
Çok Okunanlar
6,6 büyüklüğünde deprem oldu 6,6 büyüklüğünde deprem oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırıyla ilgili açıklama İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırıyla ilgili açıklama
5,9 büyüklüğünde şiddetli deprem 5,9 büyüklüğünde şiddetli deprem
Rusya'dan İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklama Rusya'dan İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklama
"İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek" "İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek"