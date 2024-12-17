İsrail bu ay bitmeden HAMAS'la ateşkes istiyor

İsrail medyasına göre, Gazze'de tam kontrol sağlayamayan İsrail'in ateşkes arayışında olduğu belirtiliyor. Yedioth Ahronoth gazetesinin üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için HAMAS ile yapılacak bir anlaşmanın "yakında" gerçekleşebileceği ifade edildi.

Haberde, İsrail'in aralık ayı sonuna kadar HAMAS ile bir esir takası anlaşması yapmayı hedeflediği vurgulandı. "Anlaşmanın tüm ayrıntıları netleşmiş durumda. Ancak taraflar, ilk aşamada serbest bırakılacak esir sayısı konusunda anlaşmazlık yaşıyor." ifadeleri yer aldı.

GÖRÜŞMELER ESİR SAYISI ÜZERİNDE ODAKLANDI

Haberde, serbest bırakılacak esirlerin sayısına ilişkin görüş ayrılıklarının büyük olduğu iddia edildi. HAMAS'ın az sayıda esiri serbest bırakmayı önerdiği, İsrail'in ise bu sayının iki katını talep ettiği aktarıldı.

Müzakerelerin halen esirlerin sayısı konusunda sürdüğü bildirildi. Ancak HAMAS'tan bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.