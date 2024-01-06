İsrail Bu Sefer Birleşmiş Milletler'i Hedef Aldı! UNRWA'nın Yok Edilmesi Gerektiğini Savundular

İsrail, Gazze'yi yok etmek için Birleşmiş Milletler'i hedef aldı. İsrail Meclisinde (Knesset) konuşan Arbell, Filistinli mültecilere yardım eden BM kuruluşu UNRWA’nın yok edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail Bu Sefer Birleşmiş Milletler'i Hedef Aldı! UNRWA'nın Yok Edilmesi Gerektiğini Savundular

Filistinli mültecilerin başta gıda ve eğitim başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayan ve sık sık İsrail yönetiminin hedef aldığı UNRWA’y ortadan kaldırılması gerektiğini savunan Arbell, “UNRWA'yı yok etmeden savaşı kazanmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın "acilen" yok edilmesini isteyen Arbell, savaşın sonuna bu konunun bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Arbell, "Ya bu tehlikeleri tamamen yok ederiz ya da daha önce defalarca yaptığımız gibi fırsatı kaçırırız." değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in 1967'deki işgalinden sonra UNRWA'nın bölgede faaliyet yürütmesini istediğini dile getiren Arbell, "İsrail şimdi bunu durdurmak isteyebilir." dedi.

İsrail Gazze'ye İnsani Yardımların Girişini Engelliyor

Gazze'de İsrail güçleri tarafından yerleşim yerleri bombalanan ve silah zoruyla yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor. ABD'nin açık destek verdiği İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişine de müsaade etmiyor. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze’deki Filistin halkının çok az insani yardımla toplu cezalandırmaya maruz kaldığını belirtmişti.

UNRWA'nın eski sözcüsü Chris Gunness ise "Aslında ne istedikleri çok açık, Gazze'de yaşananlar ortada. Bir soykırım, bir etnik temizlik var. Barı Şeria'da gördüğümüz şey ise bir apartheid sistemi." ifadelerini kullanmıştı. İsrail basını, milletvekili Sharren Haskel’in liderliğinde İsrail meclisinin "UNRWA reform" lobisi oluşturarak, UNRWA’nın çalışmalarını durdurmak ya da reform yapılması için çabaladığını yazmıştı.

İsrail Gazze'de Bir Gazeteci Daha Öldürdüİsrail Gazze'de Bir Gazeteci Daha ÖldürdüDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # Birleşmiş milletler # UNRWA
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