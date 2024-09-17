İsrail çağrı cihazlarını patlattı

İsrail Lübnan’da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarına siber saldırı düzenleyerek patlattı. Saldırı sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı. İran'ın Beyrut Büyükelçisi’nin de saldırıda yaralandığı belirtildi.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail çağrı cihazlarını patlattı
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İsrail, Lübnan’daki taşınabilir çağrı cihazlarını patlattı. İsrail’in siber saldırısı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager (PECIR) sistemleri patlatıldı. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelere nakledildi.

Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi de taşıdığı çağrı cihazının patlaması sonucu hafif yaralandı.

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