İsrail çağrı cihazlarını patlattı

İsrail, Lübnan’daki taşınabilir çağrı cihazlarını patlattı. İsrail’in siber saldırısı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.



Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager (PECIR) sistemleri patlatıldı. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelere nakledildi.



Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.



Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.



Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.



İran'ın Beyrut Büyükelçisi de taşıdığı çağrı cihazının patlaması sonucu hafif yaralandı.