İsrail Cenin'de Hastaneyi Ablukaya Aldı

İsrail, işgal altındaki Gazze’ye saldırılarını sürdürüyor. İsrail uçakları Gazze'nin güneyinde, yerinden edilmiş binlerce kişiyi barındıran el-Falah Okulunu hedef aldı. Gazze’nin yanı sıra Batı Şeria’nın farklı noktalarına da saldırılar düzenlendi. İsrail askerleri, Cenin’de İbni Sina Hastanesi'ni de abluka altına aldı. Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin, hastanedeki sağlık görevlilerini gözaltına aldığını duyurdu.

Doğu Kudüs’te Cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya giden Filistinlilerde İsrail polisinin saldırılarına maruz kaldı. Saldırılardan gazeteciler de nasibini aldı. TRT ekibinin kamerası, silah dipçiği ile kırıldı. Hamas Hareketi, ABD'nin, “Hamas'ın Gazze'de hastane ve okulları karargah olarak kullandığı” yönündeki iddialarını kınadı. ABD'nin İsrail’in yalanlarını tekrar ettiği vurgulanan açıklamada, “Bu tekrarlar, Gazze’de halkın maruz kaldığı savaş suçları ve soykırımlarda ABD’nin sorumluluğunu ve işgalle ortaklığını kanıtlıyor” denildi.

Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin gönderdiği mesajı yayımladı. Kaani, mesajında İsrail'in Gazze Şeridi'ne hakim olmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan İspanya’nın ardından Norveç de Bağımsız Filistin Devletini tanımaya hazır olduğunu duyurdu. Norveç basınında yer alan haberlere göre, hükûmet, bağımsız bir Filistin devletinin koşulsuz tanınmasına ilişkin teklifi parlamentoya sundu.Teklif, büyük çoğunluğun oyuyla kabul edildi.