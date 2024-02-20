İsrail Cenin'e baskın düzenledi! 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir grup özel kuvvet mensubu, aranan bir kişiyi yakalamak için Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Baskın sırasında Filistinliler ile çıkan silahlı çatışmada gerçek mermiyle vurulan 3 Filistinli öldü.

İsrail ordu radyosunun haberinde de orduya ait bir insansız hava aracının, özel kuvvetlerin Cenin Mülteci Kampı'nda aranan bir kişiyi yakalamak için kuşatma altına aldığı bir evde bir terör ağına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Haberde, saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.