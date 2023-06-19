İsrail Cenin'e saldırdı: 3 ölü 29 yaralı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da Cenin kentinde saldırdı. İsrail askerlerinin, zırhlı askeri araçlarla girdiği Cenin’de 3 Filistinli hayatını kaybetti, 29 Filistinli yaralandı. Saldırıya yanıt veren Filistin direniş hareketleri ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
İsrail askerleri, onlarca zırhlı askeri araçla Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın yaptı.
İsrail güçleri, baskına direnen Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla saldırdı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırısında 1’i çocuk 3 Filistinlinin öldüğünu, 29 Filistinlinin de gerçek mermiyle yaralandığı bildirdi.
İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli direniş hareketleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. 6 İsrail askeri yaralandı.
Filistin direnişinin, saldırıya karşılık vermesi üzerine İsrail güçleri Cenin’den çekilmek zorunda kaldı.
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