İsrail-Filistin Savaşında 74. Gün

Gazze’ye hava saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, bir kez daha Cibaliya kampını bombaladı.



İsrail işgal güçlerinin, Gazze’nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ni de askeri kışlaya çevirerek, 80'i sağlık personeli 240 kişiyi esir aldığı bildirildi.



İsrail’in son saldırılarında 214 kişi daha yaşamını yitirdi. 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 19 bin 667'ye yükseldi.



Gazze Şeridi’ne hava saldırılarında sivilleri katleden İsrail, kara operasyonlarında Filistin direnişini aşamıyor. İsrail ordusunda kayıplar artıyor.



İsrail ordusunun, son dönemde özellikle kendi askerlerini öldürdüğü esir kurtarma girişimleri de ülke içinde tepki çekiyor. İsrail’de, esir ailelerinin protestoları devam ederken Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’dan, “rehinelerin çıkarılması için yeni bir insani araya hazırız" açıklaması geldi.

"Saldırıları Durdurmak İçin Her Türlü Girişime Açığız"

HAMAS ise talebe, "İsrail saldırıları altında rehine takası yapmayı reddediyoruz” yanıtını verdi. HAMAS’tan yapılan açıklamada, “saldırıları durdurmak için her türlü girişime açığız. Ancak Siyonist saldırganlığa kesin olarak son verilmediği sürece müzakere olmayacak" denildi.



Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Filistin direnişinin İsrail'i "yankılanan bir yenilgiye" uğrattığını söyledi. Esad, direnişin yalnızca Gazze'yi değil tüm Arap ülkelerini savunduğunu belirtti.



ABD ve müttefiklerinin işgale verdiği tüm desteğe rağmen Filistin direnişi, İsrail hegemonyasını paramparça etmeyi başardı. Siyonist anlatının küresel egemenliğini kırdı. İsrail, yankılanan bir yenilgi aldı. İsrail için en korkutucu şey, dünyanın onun terörist bir devlet olduğu hakikatini bilmesidir.



Dünyada İsrail karşıtı eylemler de sürüyor. Hollanda'nın Leiden şehrinde toplanan grup, Filistin'e destek ve Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmesine tepki göstermek için 21 kilometrelik güzergahı kullanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yürüdü.