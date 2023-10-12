İsrail, Gazze Şeridi'nin Kuzey ve Güney Bölgelerine Çok Sayıda Hava Saldırısı Düzenledi

Görgü tanıklarından ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güney ve kuzey bölgelerindeki ev ve binaları hedef aldı. Önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın düzenlenen saldırılar, çok sayıda can kaybına ve yaralanmaya neden oldu.

Saldırılar sırasında Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de Halave ailesine ait evin vurulması sonucu en az 14 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta ise bir daire hedef alındı. İsrail hava saldırısında aralarında birkaç aylık bir bebeğin de bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları, güneydeki Refah kentinde yer alan bir binayı da hedef aldı. Binadaki bir dairenin vurulduğu, saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinlinin öldüğü belirtildi.