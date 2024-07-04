İsrail Gazze'de 38 bin 11 Filistinliyi katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 385 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 38 bin 11 Filistinliyi katletti. 87 bin 445 kişi ise yaralandı.

İsrail Gazze'de 38 bin 11 Filistinliyi katletti
Editör: Mert Sagit

Gazze Şeridi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in bombardımanı altında.

İsrail ordusu, binlerce Filistinliyi katlettiği Gazze'de saldırılarına devam ediyor.

Gazze kentinde sivillerin yaşadığı evlerin vurulması sonucu 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda da çok sayıda çocuk yaralandı. 

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 385 Filistinli hayatını kaybetti. 

İsrail, Gazze'de 38 bin 11 Filistinliyi katletti. 87 bin 445 kişi ise yaralandı.

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