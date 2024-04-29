İsrail Gazze'de yine sivillere saldırdı! 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin Refah kentindeki sivil bir evi bombalayan İsrail, 3'ü kadın 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın batısındaki Tel Sultan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

İSARAİL'İN SALDIRISINDA 4 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü kadın olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere 25'e yükseldi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki tarım arazileri ile Zevayde bölgesinin batısındaki sivil yerleşim alanlarını bombaladı.