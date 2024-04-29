Antalya'da İsrail'in saldırıları protesto edildi

Antalya'da, tepki sloganları atıldı İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Antalya’da Attalos Heykeli önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail ile başta ticari olmak üzere tüm ilişkilerin bititilmesini istedi.

Eylemde, Türkiye’nin NATO’dan çıkması gerektiğine dikkat çekildi. Vatandaşlara göre, Türkiye'deki Amerikan üsleri bir an önce kapatılmalı.