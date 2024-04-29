Antalya'da İsrail'in saldırıları protesto edildi

Antalya’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. Attalos Heykeli önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail ile ticaretin tamamen bitirilmesi, ABD üslerinin kapatılması ve NATO’dan çıkılması talebiyle eylem yaptı.

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Antalya'da, tepki sloganları atıldı İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Antalya’da Attalos Heykeli önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail ile başta ticari olmak üzere tüm ilişkilerin bititilmesini istedi.

Eylemde, Türkiye’nin NATO’dan çıkması gerektiğine dikkat çekildi. Vatandaşlara göre, Türkiye'deki Amerikan üsleri bir an önce kapatılmalı.

Antalya'da hafif ticari araç devrildi! Kazada ölü ve yaralılar var…Antalya'da hafif ticari araç devrildi! Kazada ölü ve yaralılar var…Yurt
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