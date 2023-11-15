İsrail Gazze'deki Şifa Hastanesine Saldırdı

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin Gazze Şifa Hastanesi'ni şiddetli bombardımana ve yoğun silah atışlarına maruz bıraktığını ifade etti. "İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor" diyen Kudra, şöyle devam etti:

- İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor.

Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.

Gazze Şifa Hastanesi'nde Yaşananları Anlattı

Al-Jazeera televizyon kanalının, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden aralıksız canlı telefon bağlantıları sırasında Hastane Müdürü Dr. Munir el-Berş ile İsrailli bir subay arasında geçen konuşma dikkat çekti.

Spikerin ses kalitesinin düşüklüğünden dolayı bazı diyalogların tam anlaşılmadığını iletmesi üzerine Dr. Berş, İsrailli subayla arasında geçen telefon görüşmesini aktardı. Berş, "Ben her gün yaralılarla burada muhatap oluyorum ve şehitleri görüyorum, onlara nasıl güvenebilirim. Onlara güven olmaz." dedi.

İsrailli subayın kendisinden aşağı inmesini ve komutanıyla görüşmesini istediğini belirten Berş, "Bu konu siyasi bir alan, ben doktorum. (İsrail askerleri) Aşağıda bodrum katında bir şeyler yapıyorlar ne yaptıklarını bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Telefon görüşmesinde subayın, aşağı inmesi için kendisini ikna etmeye çalıştığını aktaran Berş, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

- Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam. Ancak onun yanına inip, istediği konuda onunla işbirliği yapmamı istemesi bunu kabul etmem. Subay, daha önce kafasında planlamış olduğu şeyi yapmak istiyor. Öncesinde kurguladığı olaylar ya da oraya koyduğu bir şeyler olabilir. Önceden hazırladığı bir kurguyu yanına yalancı bir şahit tutarak oynamak istiyor. Bodrumda neler hazırlıyorlar, gürültü yapıyorlar ne yapmak istiyorlar bilmiyorum. Yanında yalancı bir şahit olmasını istiyor, 'sonra şunları bulduk bunları bulduk' diyecekler. Çekim yapıp, görüntüyü medyada kullanmak üzere nasıl bir kurgu ve planla hazırlayıp ne yaptıklarını bilmiyorum.

Hastaneden Kaçmaya Çalışan Filistinlilere Ateş Açıldı

Gazze'deki hastanelerin Genel Müdürü Münir el Burş, İsrail'in saldırısı sırasında Şifa hastanesinden kaçmaya çalışan Filistinlilere ateş açıldığını söyledi. Hastane yönetimi "İsrail'in saldırısı sırasında hastaneden tek kurşun atılmadı" dedi. Al Jazeera'ye konuşan Bursh, İsrail güçlerinin hastane kompleksi içindeki cerrahi ve acil durum binalarını aradığını ancak herhangi bir silaha rastlamadığını söyledi. Hamas hastaneyi askeri üs olarak kullandığını reddetti ve İsrail'i tıbbi tesise baskın düzenleyerek savaş suçu işlemekle suçladı.