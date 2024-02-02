İsrail Gazze’den çekiliyor

HAMAS’ın 7 Ekim günü başlattığı Aksa Tufanı’ndan sonra Gazze Şeridi’nde ele geçirmeye çalıştığı şehirlerden geri çekiliyor. Daha önce Gazze’nin hepsini ele geçireceğini söyleyen İsrailli Bakanlar ise meseleye dair sessizliklerini koruyor.

İSRAİL ATEŞKESE OLUMLU BAKIYOR İDDİASI

İsrail, Katar aracılığıyla iletilen ateşkes teklifine olumlu baktığı iddia edildi. İsrail ordusunun Gazze’de HAMAS’ın direnişini kırmayı başaramadığı için ateşkes teklifine razı oldu yorumlarını beraberinde getirdi.

İsrail hem güneyde yer alan Han Yunus'un hem de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan bölgelerden kademeli olarak çekiliyor.

HAMAS'la sonuna kadar savaşacaklarını söyleyip ateşkes kapısını geçtiğimiz günlerde kapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise meseleye dair şu ana kadar herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

İSRAİL'İN TAHRİBATI

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yer alan kentlerde yapmaya çalıştığı tahribat basının objektiflerine yansıdı.