İsrail, Gazze'nin orta kesimini vurdu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusun Ez-Zavayide'ye saldırı düzenledi.

Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı ifade edilerek, yaralıların Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği bilgisi verildi.