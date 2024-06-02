İsrail, Gazze'nin orta kesimini vurdu
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zavayide kasabasına düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusun Ez-Zavayide'ye saldırı düzenledi.
Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı ifade edilerek, yaralıların Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği bilgisi verildi.