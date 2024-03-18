İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf:: 7 Ekim'de başarısız olduk

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'teki olaylara yönelik başarısız kaldığını ve bu noktada sorumluluğu kabul ettiğini duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf:: 7 Ekim'de başarısız olduk

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, yaptığı açıklamada, "7 Ekim'de başarısız olduk ve bundan sonra olanların ve olacakların sorumluluğunu kabul ediyoruz.” dedi.

Halevi, İsrail halkının güvenliğini sağlamanın uzun zaman alacağına dikkati çekerek, "Savaşın hedeflerine ulaşana kadar daha gidecek çok yolumuz var.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki saldırılarında çok sayıda Hamas komutanını öldürdüğünü ya da esir aldığını iddia eden Halevi, şunları kaydetti:

"Ordu, diğer bölgelere saldırı düzenlemeye hazırlanıyor, zamanlaması ve koşulları konusunda siyasi düzeyde karar vereceğiz."

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# israil # gazze # hamas
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